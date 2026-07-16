Dal 26 giugno al 15 novembre 2026 i Musei Capitolini, Centrale Montemartini ospitano la mostra Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale, un viaggio immersivo che racconta come Roma sia diventata capitale mondiale dello stile e del Made in Italy. Tra fotografie, filmati e abiti originali, l’esposizione ripercorre la stagione in cui la città ha saputo unire creatività sartoriale, cinema e industria.

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Presentata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura e curata da Fabiana Giacomotti, la mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali affidati a Zètema Progetto Cultura. Il progetto rappresenta il secondo capitolo del percorso iniziato con Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy, ampliando il racconto fino alla consacrazione internazionale del mito italiano.

Cuore di Moda in Luce 1955-1975 è il patrimonio di immagini e memorie dell’Archivio storico Luce, bene tutelato dall’Unesco e fonte privilegiata per comprendere il Novecento italiano. Il percorso espositivo immerge i visitatori in 150 fotografie d’epoca, cinque postazioni video con filmati spesso inediti, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali, in gran parte mai esposti prima.

In mostra compaiono creazioni di figure leggendarie come Valentino Garavani, Karl Lagerfeld per Fendi, Federico Forquet, Sorelle Fontana, Irene Galitzine, Fernanda Gattinoni, Roberto Capucci, Renato Balestra, André Laug, Emilio Federico Schuberth, Pino Lancetti e Laura Biagiotti. Opere provenienti da archivi di maison storiche, sartorie cinematografiche e musei dialogano con importanti prestiti privati, tra cui quello del costumista Massimo Cantini Parrini.