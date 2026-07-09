Dal 10 luglio al 27 settembre 2026 il Museo Nazionale Romano, nella sede di Palazzo Altemps a Roma, ospita la mostra “Mircea Cantor – Costellazioni dell’antico”. Il progetto, curato da Pier Paolo Pancotto e Federica Rinaldi, riunisce quindici opere tra installazioni e sculture pensate in dialogo diretto con la collezione di arte antica del museo.

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L’artista romeno, che da oltre vent’anni vive e lavora in Francia, indaga il rapporto tra memoria, archeologia e quotidianità attraverso simboli, gesti e materiali tradizionali. La mostra nasce dalla collaborazione tra Museo Nazionale Romano, Accademia di Romania in Roma e Istituto Culturale Romeno, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia.

Installazioni site specific

Tra i lavori in evidenza, l’installazione “I sette guardiani” omaggia le colonne antiche della Sala delle Prospettive con sculture in legno di pino sormontate da cappelli tradizionali che richiamano il pileatus dell’antica Dacia. Il “Murus dacicus”, realizzato in situ su tappeti tessuti a mano, rievoca le mura difensive dei Daci mettendo a confronto rovine e materiali contemporanei.

In “Sleeping Hyperion” una maschera in gesso che riproduce il volto del poeta Mihai Eminescu riposa su coperte di lana tradizionali, creando un incontro trans-temporale con la testa addormentata dell’Erinni esposta nel grande salone del Galata suicida.

Informazioni di visita

“Mircea Cantor – Costellazioni dell’antico” è visitabile dal 10 luglio al 27 settembre 2026, dal martedì alla domenica con orario 9:00-19:00, al Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, Piazza di Sant’Apollinare 46, Roma. Maggiori informazioni su biglietti e servizi sono disponibili sul sito ufficiale del museo.