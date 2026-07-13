Palazzo Ducale a Genova dedica un appuntamento speciale alla grande retrospettiva Mimmo Rotella 1945–2005. Mercoledì 15 luglio, alle ore 17.45, è in programma la presentazione del catalogo ufficiale della mostra, seguita da una visita guidata con la direttrice Ilaria Bonacossa e il curatore Alberto Fiz.

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L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire l’eredità artistica di Mimmo Rotella in dialogo con la giornalista Roberta Olcese. Al centro, la capacità dell’artista di anticipare temi oggi centrali nel rapporto tra immagini, comunicazione e società, attraverso il gesto radicale dello strappo del manifesto e le sue sperimentazioni sui linguaggi della cultura visiva.

Il catalogo, edito da Magonza e pubblicato in doppia lingua, italiana e inglese, raccoglie i saggi di Alberto Fiz, Ilaria Bonacossa e Valérie Da Costa, un’ampia antologia critica, la biografia dell’artista e una ricca cronologia espositiva e bibliografica. Un vero strumento di riferimento per lo studio dell’opera di Rotella.

Visita guidata e informazioni pratiche

Dopo la presentazione, i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata alla mostra insieme a Bonacossa e Fiz, per esplorare da vicino le diverse fasi della ricerca di Rotella, dai décollage ai retro d’affiche, fino alle Nuove icone.

L’evento ha un costo di 6 €. La mostra Mimmo Rotella. 1945–2005 è aperta dal 24 aprile al 13 settembre 2026, da martedì a domenica, dalle 11.00 alle 19.00 (biglietteria fino a un’ora prima). Tutte le informazioni e le modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale di Palazzo Ducale.