La 27esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, fa tappa alla Reggia di Venaria con un omaggio a Umberto Eco e al suo capolavoro Il nome della rosa, a dieci anni dalla scomparsa dello scrittore.

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Dal 3 giugno al 13 settembre la Reggia ospita la mostra Milo Manara. Il nome della rosa di Umberto Eco, con 14 tavole originali in grande formato tratte dalla graphic novel pubblicata da Oblomov Edizioni. I disegni di Manara rileggono il Medioevo di Eco tra atmosfere cupe, paesaggi innevati, visioni oniriche e la scoperta dell’erotismo.

L’inaugurazione è in programma mercoledì 3 giugno alle ore 19.00 a Venaria Reale (Torino), con gli interventi di Milo Manara, della direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Chiara Teolato e di Elisabetta Sgarbi. L’accesso alla mostra è libero negli orari di apertura della Reggia.

La serata Volano le canzoni con Nicola Piovani

Sempre il 3 giugno, alle ore 21.00 nella Cappella di Sant’Uberto, si tiene l’evento Il nome della rosa. Volano le canzoni. Dopo i saluti istituzionali di Chiara Teolato, il pubblico assisterà a un dialogo tra Milo Manara e il Premio Oscar Nicola Piovani, guidati da Mario Andreose.

A seguire, Piovani sarà protagonista di 80 anni di Nicola Piovani, un dialogo al pianoforte tra racconti e musica, con brani tratti dal suo celebre repertorio. Alla serata partecipa anche Stefano Eco, presidente della Fondazione Umberto Eco. Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

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