Dal 16 al 22 novembre 2026 torna la Milano Music Week, che festeggia la sua decima edizione trasformando la città in un grande palcoscenico diffuso. Quartier generale della manifestazione è la Fabbrica del Vapore, in via Giulio Cesare Procaccini 4, dove per un’intera settimana si alterneranno concerti, dj set, talk e appuntamenti dedicati al mondo della musica.
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Con la direzione artistica di Linus, la Milano Music Week 2026 propone un programma che intreccia memoria e attualità: dai cinquant’anni del Punk e della Disco Music al legame tra Milano e il Festival di Sanremo, fino a uno speciale omaggio a Ornella Vanoni, a un anno dalla sua scomparsa.
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Un hub per musica, industria e nuove generazioni
Alla Fabbrica del Vapore il racconto della musica prende forma attraverso incontri con artisti e professionisti, panel sull’industria discografica, workshop per chi vuole lavorare nel settore e momenti live aperti al pubblico. Tra i temi chiave di questa edizione: sostenibilità, parità di genere, accessibilità, inclusione, diritti e innovazione tecnologica.
La Milano Music Week punta così a connettere generazioni e comunità diverse, valorizzando il ruolo di Milano come capitale musicale nazionale e internazionale. Tutte le informazioni aggiornate sul programma giornaliero e sulle modalità di accesso agli eventi saranno disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.