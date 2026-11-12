Dal 16 al 22 novembre 2026 torna la Milano Music Week, che festeggia la sua decima edizione trasformando la città in un grande palcoscenico diffuso. Quartier generale della manifestazione è la Fabbrica del Vapore, in via Giulio Cesare Procaccini 4, dove per un’intera settimana si alterneranno concerti, dj set, talk e appuntamenti dedicati al mondo della musica.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Con la direzione artistica di Linus, la Milano Music Week 2026 propone un programma che intreccia memoria e attualità: dai cinquant’anni del Punk e della Disco Music al legame tra Milano e il Festival di Sanremo, fino a uno speciale omaggio a Ornella Vanoni, a un anno dalla sua scomparsa.

LEGGI QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Un hub per musica, industria e nuove generazioni

Alla Fabbrica del Vapore il racconto della musica prende forma attraverso incontri con artisti e professionisti, panel sull’industria discografica, workshop per chi vuole lavorare nel settore e momenti live aperti al pubblico. Tra i temi chiave di questa edizione: sostenibilità, parità di genere, accessibilità, inclusione, diritti e innovazione tecnologica.

La Milano Music Week punta così a connettere generazioni e comunità diverse, valorizzando il ruolo di Milano come capitale musicale nazionale e internazionale. Tutte le informazioni aggiornate sul programma giornaliero e sulle modalità di accesso agli eventi saranno disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.