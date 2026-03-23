Dal 13 al 19 aprile 2026 Milano ospita una nuova edizione di Milano Art Week, una settimana in cui la città si trasforma in un museo diffuso tra musei, fondazioni, spazi indipendenti e parchi urbani.

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Il programma intreccia grandi mostre internazionali, installazioni site-specific, performance, cinema e incontri. A Palazzo Reale spicca la retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio, mentre Fondazione Prada presenta il progetto multimediale Cao Fei: Dash. Al MUDEC è protagonista l’installazione Chiharu Shiota – The Moment the Snow Melts, anticipazione della mostra “Il Senso della Neve”.

Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present racconta il lavoro del designer attraverso lo sguardo di Toyo Ito, mentre l’Istituto Svizzero ospita la prima personale italiana di Romane de Watteville, I’ll miss you when I scroll away. In città si sviluppano anche percorsi all’aperto, come ArtLine Milano: Open Air Collection a CityLife e il progetto diffuso Ghost Track nei Musei Civici.

La dimensione performativa è al centro della performance sonora di Marco Fusinato al PAC, della giornata di azioni di Benni Bosetto, del programma Corpi sul paRco al Teatro Continuo di Burri e di Arte Sagra allo spazio UFO, che trasforma l’arte in una festa collettiva.

Info e percorso di visita

Gli eventi si svolgono in date e sedi diverse nell’arco della settimana e oltre, con molte mostre visitabili fino all’estate e all’autunno 2026. Tutti i dettagli aggiornati su orari, prenotazioni e singoli appuntamenti sono disponibili sulla piattaforma ufficiale digital.milanoartweek.it.