Dal 24 settembre al 4 ottobre 2026 la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze ospita a Palazzo Corsini un capolavoro raramente visibile: il “Primo progetto per la facciata di San Lorenzo” di Michelangelo Buonarroti, conservato a Casa Buonarroti.

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L’iniziativa, promossa e sostenuta dalla Fondazione CR Firenze in collaborazione con Casa Buonarroti e l’Opificio delle Pietre Dure, unisce esposizione e tutela: il pubblico potrà ammirare da vicino il grande disegno e conoscere le indagini diagnostiche già avviate nei laboratori dell’OPD.

Un capolavoro tra mostra e restauro

Si tratta del primo disegno noto per la facciata della Basilica di San Lorenzo, uno dei fogli più grandi della raccolta di Casa Buonarroti. La sua lunga storia espositiva ha inciso sulle condizioni conservative, rendendo oggi necessario un accurato intervento di restauro.

Durante la Biennale, il progetto michelangiolesco diventa occasione per raccontare al pubblico il dietro le quinte del lavoro dei restauratori: dalle analisi su carte e inchiostri alla progettazione dell’intervento che seguirà la chiusura della manifestazione.

Info utili per la visita

La BIAF è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 (biglietteria fino alle 19.00). Biglietto intero 25 euro, ridotto 10 euro per residenti nell’area della Città Metropolitana di Firenze, gruppi organizzati con prenotazione, visitatori con disabilità e accompagnatori. Ingresso gratuito per i minori di 16 anni e per i possessori della VIP card Biennale.

Per maggiori informazioni: www.biaf.it.