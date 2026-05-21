Sabato 23 maggio 2026 la Fondazione Alberto Peruzzo partecipa a METAMORFOSI – Open Art Event di Via Dante Art District, trasformando il cuore di Padova in un salotto dell’arte contemporanea.

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Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 22:00, il pubblico può visitare il Dante61 Bookshop e lo Spazio Sant’Agnese, entrambi in via Dante Alighieri, con mostre, video e un accesso straordinario alla terrazza panoramica su prenotazione.

Warhol on Vinyl al Dante61 Bookshop

Nel bookshop della Fondazione inaugura la mostra Warhol on Vinyl, con oltre sessanta lavori di Andy Warhol e una selezione di copertine di vinili firmate da grandi artisti. L’esposizione ripercorre l’evoluzione della copertina del disco, testimoniando il dialogo tra arti visive e musica e la trasformazione del vinile in oggetto culturale autonomo.

La mostra è visitabile dal 23 al 30 maggio 2026, dal martedì al sabato, con orario 11:00 – 19:00.

Sant’Agnese, Carl Andre e la rassegna LOOP

Allo Spazio Sant’Agnese i visitatori possono scoprire una selezione di opere della collezione della Fondazione e la nuova acquisizione Copper Square Four (2008) di Carl Andre, presentata per la prima volta al pubblico.

Completa il programma la rassegna di videoarte LOOP, con lavori di artisti come Fischli & Weiss, Giovanni Ozzola, Gianni Caravaggio e Marco Manzoni, che indagano il tema della metamorfosi attraverso materia, tempo e percezione.

Il programma completo di METAMORFOSI è disponibile su viadanteartdistrict.it.

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