Dal 23 giugno al 20 settembre 2026 la Galleria Borghese di Roma ospita la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti, un grande progetto nato in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam.

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Curata da Francesca Cappelletti e Frits Scholten, l’esposizione riunisce oltre ottanta opere tra dipinti, sculture, arazzi e oggetti d’arte provenienti da importanti musei europei e americani, in dialogo con i capolavori della collezione permanente.

Un viaggio nei miti delle Metamorfosi

Il percorso si apre con la creazione del mondo, per poi attraversare i grandi racconti ovidiani: da Apollo e Dafne al Ratto di Proserpina, da Leda e il cigno al mito di Pigmalione, fino alle storie di Perseo e Medusa e al tema del potere dell’amore con Tiziano, Rubens, Poussin e molti altri.

Le sale del Casino nobile diventano così il luogo ideale per esplorare la metamorfosi come chiave di lettura del cosmo, della natura e delle passioni umane, tra opere antiche, Rinascimento, Barocco e incursioni nella modernità.

Informazioni di visita

La mostra è aperta al pubblico dal martedì alla domenica, negli orari del museo. La prenotazione è obbligatoria per tutte le tipologie di biglietto e può essere effettuata tramite call center (+39 06 32810) o sul sito ufficiale www.galleriaborghese.it.

Sono previste visite guidate dedicate alla mostra e percorsi per famiglie, che permettono di approfondire i miti delle Metamorfosi direttamente nelle sale della Galleria.