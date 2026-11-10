Dal 5 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 il Museo Nazionale Romano presenta a Palazzo Massimo la mostra “Memorie sommerse. I bronzi del ponte di Valentiniano”, a cura di Federica Rinaldi e Agnese Pergola.

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In Sala VI, al piano terra, il pubblico può vedere da vicino tre straordinarie sculture: una testa maschile diademata, una statua di togato in bronzo dorato e un’ala destra di Vittoria, parte della ricca decorazione del ponte tardoantico che collegava il Campo Marzio al Trastevere, oggi noto come Ponte Sisto.

Un ponte tra Tevere e Roma tardoantica

I bronzi furono rinvenuti nel 1878 durante gli interventi sugli argini del Tevere e per oltre un secolo sono rimasti nei depositi del Museo. Grazie a un lungo lavoro di restauro e di studio, sono ora restituiti alla fruizione con un nuovo allestimento che racconta il ruolo del ponte di Valentiniano nella topografia monumentale di Roma.

Un video con la voce di Silvia Orlandi, docente di epigrafia latina alla Sapienza, accompagna il percorso illustrando le iscrizioni dedicatorie e il programma celebrativo del ponte, in dialogo con i materiali epigrafici conservati nel Chiostro di Michelangelo alle Terme di Diocleziano.

Info, orari e biglietti

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00) a Palazzo Massimo, Largo di Villa Peretti 2, Roma. L’ingresso all’esposizione è incluso nel biglietto del Museo Nazionale Romano, salvo le gratuità di legge.