Dal 18 settembre 2026 l’Antiquarium di Villa Albani Torlonia a Roma apre al pubblico il suo nuovo spazio espositivo con la mostra Marmora Romana, a cura di Carlo Gasparri. Il progetto nasce dall’ampliamento delle Scuderie e dalla volontà della Fondazione Torlonia di condividere con la città i risultati del lavoro di restauro e studio sulla più importante collezione privata di scultura romana al mondo.

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Il percorso integra il nucleo permanente dell’Antiquarium con 20 nuove sculture, di cui 15 recentemente restaurate nei Laboratori Torlonia grazie al supporto di Fondazione Bvlgari, per un totale di 44 opere esposte tra statue, busti, capitelli, elementi architettonici e colonne storiche del Museo Torlonia.

Capolavori in marmi policromi

La mostra è dedicata alla straordinaria varietà dei marmi policromi utilizzati negli interni romani dall’età antica ai restauri moderni e rende omaggio allo studioso Raniero Gnoli. Tra i capolavori spicca la monumentale Tazza Torlonia, o Tazza Medici, in rarissima breccia verde egiziana proveniente dallo Wadi Hammamat, affiancata dal cosiddetto Alessandro della Collezione Giustiniani e da una serie di busti su rocchi di colonne antiche.

Informazioni di visita

L’Antiquarium è aperto gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00, con ingresso da via Salaria 92 a Roma. L’iniziativa è resa possibile anche dal sostegno di Chiomenti per le attività di ricerca e rientra nel più ampio impegno della Fondazione Torlonia per la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione della cultura dell’antico.