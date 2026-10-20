Dal 15 ottobre 2026 al 5 febbraio 2027 la galleria 21Art Roma, in Largo della Fontanella di Borghese, ospita la mostra Mario Ceroli {IO}, a cura di Cesare Biasini Selvaggi. Quindici opere tra sculture e installazioni site-specific trasformano gli spazi in un vero palcoscenico, dove ogni lavoro diventa un personaggio chiamato a recitare una parte nuova.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’esposizione segna il ritorno di Mario Ceroli in una galleria privata romana dopo oltre vent’anni e mette al centro il suo rapporto con Roma, città della formazione e dell’affermazione professionale. Il percorso comprende l’installazione Un anno d’amore (2026), composta da 987 elementi metallici che rileggono un lavoro del 1972, il monumentale Labirinto con i suoi cinquanta elementi, e Le campane di Trinità dei Monti, in ferro, terre colorate e legno.

Tra le opere più emozionali spicca Pensiero a Fabrizio De André (2024), scultura che nasce dal ricordo della chitarra donata al maestro dal cantautore e poi rubata. A unificare molte opere è il blu, colore-guida ottenuto con terre naturali, omaggio al cielo di Roma e alla grande tradizione pittorica italiana.

Orari di apertura e informazioni utili

21Art Roma è aperta da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 19.30. Aperture straordinarie sono previste il 13 e 20 dicembre 2026 (11.00-19.00), mentre il 24 e 31 dicembre la galleria sarà visitabile dalle 10.00 alle 16.00. Chiusura la domenica e nei giorni festivi dell’8 dicembre, 25-26 dicembre 2026, 1 e 6 gennaio 2027.

Per informazioni: telefono +39 06 69923801, e-mail roma@21art.it. Il programma completo delle mostre di 21Art è disponibile sul sito ufficiale.