Dal 15 ottobre 2026 al 5 febbraio 2027 la galleria 21Art Roma, in Largo della Fontanella di Borghese, ospita la mostra Mario Ceroli {IO}, a cura di Cesare Biasini Selvaggi. Quindici opere tra sculture e installazioni site-specific trasformano gli spazi in un vero palcoscenico, dove ogni lavoro diventa un personaggio chiamato a recitare una parte nuova.
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L’esposizione segna il ritorno di Mario Ceroli in una galleria privata romana dopo oltre vent’anni e mette al centro il suo rapporto con Roma, città della formazione e dell’affermazione professionale. Il percorso comprende l’installazione Un anno d’amore (2026), composta da 987 elementi metallici che rileggono un lavoro del 1972, il monumentale Labirinto con i suoi cinquanta elementi, e Le campane di Trinità dei Monti, in ferro, terre colorate e legno.
Tra le opere più emozionali spicca Pensiero a Fabrizio De André (2024), scultura che nasce dal ricordo della chitarra donata al maestro dal cantautore e poi rubata. A unificare molte opere è il blu, colore-guida ottenuto con terre naturali, omaggio al cielo di Roma e alla grande tradizione pittorica italiana.
Orari di apertura e informazioni utili
21Art Roma è aperta da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 19.30. Aperture straordinarie sono previste il 13 e 20 dicembre 2026 (11.00-19.00), mentre il 24 e 31 dicembre la galleria sarà visitabile dalle 10.00 alle 16.00. Chiusura la domenica e nei giorni festivi dell’8 dicembre, 25-26 dicembre 2026, 1 e 6 gennaio 2027.
Per informazioni: telefono +39 06 69923801, e-mail roma@21art.it. Il programma completo delle mostre di 21Art è disponibile sul sito ufficiale.