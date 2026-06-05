Dal 6 giugno al 10 settembre 2026, la nuova sede di 21Art Jesolo ospita la mostra “Mario Ceroli, il mare e il mito. Un diario di bordo tra le rotte di Omero”, a cura di Cesare Biasini Selvaggi. L’esposizione inaugura gli spazi della galleria nella Torre Aquileia, nel cuore di Jesolo Lido.

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Il percorso non è una semplice antologica, ma un vero diario di bordo che riunisce una “flotta” di opere storiche di Mario Ceroli, tra cui Bagnanti (1984), Tuffatore (1990) e un Senza titolo del 1997. Le sculture e le installazioni trasformano la galleria in un ecosistema immersivo, dove il mare, il mito e la classicità mediterranea diventano esperienza diretta per il visitatore.

La mostra offre una chiave d’accesso alla lunga ricerca di Ceroli, dalle radici abruzzesi all’incontro con la Roma delle avanguardie, fino ai riconoscimenti internazionali. Sagome lignee, figure in dialogo e richiami alla storia dell’arte e del mito costruiscono un viaggio tra memoria, gioco e immaginazione.

21Art Jesolo si trova in Torre Aquileia, Via Aleardo Aleardi 18 e segue i seguenti orari: da giovedì a sabato, 15.00-19.00, oppure su appuntamento. Informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale twentyoneart.com.