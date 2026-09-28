Dal 9 ottobre al 4 dicembre 2026 la Galleria Marca Corona di Sassuolo (MO) ospita la mostra Materia Comune di Marinella Senatore, a cura di Mariacristina Ferraioli. Il progetto nasce nell’ambito della V edizione di Marca Corona per l’Arte, iniziativa che mette in dialogo cultura d’impresa e arte partecipativa.

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Al centro dell’esposizione c’è la prima grande opera in ceramica realizzata dall’artista: un imponente pannello nato da workshop di lettura, scrittura collettiva e movimento somatico che hanno coinvolto i dipendenti di Ceramiche Marca Corona. L’opera, ispirata ai collage su carta di Senatore, diventa un vero ritratto collettivo della comunità aziendale.

Un percorso tra luminarie, collage e collezioni storiche

Il nuovo lavoro dialoga con le collezioni storiche del museo d’impresa e con alcune delle opere più note dell’artista. Le celebri luminarie, tra cui Bodies in Alliance, Breathe, U Are Enough e I Contain Multitudes, trasformano gli spazi in una piazza simbolica, dove la luce diventa linguaggio pubblico di inclusione.

Completano il percorso installazioni e opere su carta come Paesaggio, Opera Opera! e Un corpo Unico, che approfondiscono il rapporto tra individuo e comunità. L’ingresso è gratuito: la Galleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con aperture straordinarie domenica 11, 18 e 25 ottobre 2026.