Dal 19 novembre 2026 al 4 aprile 2027 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita la mostra Marina Abramovic: Historical Works and Transforming Energy, grande omaggio all’artista in occasione dei suoi 80 anni.
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Il percorso riunisce una selezione di opere storiche che hanno segnato la carriera di Marina Abramovic, tra cui Balkan Baroque (1997), The Artist is Present (2010) e Imponderabilia (1977), accanto ai più recenti Transitory Objects, sculture interattive in quarzo, ametista, agata e altri minerali.
Cosa aspettarsi dalla mostra
I visitatori sono invitati a sdraiarsi, sedersi o restare in piedi sulle opere, attivando un processo di “trasmissione dell’energia” tra corpo, materia e tempo geologico. La mostra, curata da Shai Baitel in collaborazione con l’artista, presenta a Roma una versione ampliata del progetto già esposto alle Gallerie dell’Accademia di Venezia per la Biennale Arte.
La sezione dedicata alle Historical Works, a cura di Andrea Tarsia, guida il pubblico attraverso le tappe fondamentali della ricerca di Abramovic sulla performance art, fino ad arrivare al nucleo immersivo di Transforming Energy, sviluppato a partire dal celebre viaggio dell’artista lungo la Grande Muraglia Cinese nel 1988.
Info utili
La mostra si tiene alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Viale delle Belle Arti 131, Roma. Orari: da martedì a domenica 9:00–19:00, lunedì chiuso.