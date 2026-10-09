Dal 19 novembre 2026 al 4 aprile 2027 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita la mostra Marina Abramovic: Historical Works and Transforming Energy, grande omaggio all’artista in occasione dei suoi 80 anni.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il percorso riunisce una selezione di opere storiche che hanno segnato la carriera di Marina Abramovic, tra cui Balkan Baroque (1997), The Artist is Present (2010) e Imponderabilia (1977), accanto ai più recenti Transitory Objects, sculture interattive in quarzo, ametista, agata e altri minerali.

Cosa aspettarsi dalla mostra

I visitatori sono invitati a sdraiarsi, sedersi o restare in piedi sulle opere, attivando un processo di “trasmissione dell’energia” tra corpo, materia e tempo geologico. La mostra, curata da Shai Baitel in collaborazione con l’artista, presenta a Roma una versione ampliata del progetto già esposto alle Gallerie dell’Accademia di Venezia per la Biennale Arte.

La sezione dedicata alle Historical Works, a cura di Andrea Tarsia, guida il pubblico attraverso le tappe fondamentali della ricerca di Abramovic sulla performance art, fino ad arrivare al nucleo immersivo di Transforming Energy, sviluppato a partire dal celebre viaggio dell’artista lungo la Grande Muraglia Cinese nel 1988.

Info utili

La mostra si tiene alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Viale delle Belle Arti 131, Roma. Orari: da martedì a domenica 9:00–19:00, lunedì chiuso.