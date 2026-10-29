Dal 21 novembre 2026 al 2 maggio 2027 Palazzo Pigorini a Parma ospita la mostra Marilyn Monroe. Fragments, un percorso espositivo che celebra il centenario della nascita dell’attrice e icona del Novecento.

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Ideata da Suazes srl in collaborazione con il Comune di Parma – Assessorato alla Cultura e Turismo e con il sostegno di Magnum Photos, la mostra riunisce celebri fotografie, materiali video e documenti che raccontano Marilyn oltre l’immagine costruita da Hollywood.

In mostra gli scatti di grandi maestri della fotografia internazionale, tra cui Inge Morath, Philippe Halsman, Elliott Erwitt, Bruce Davidson, Eve Arnold, Dennis Stock, Erich Hartmann, Ernst Haas, Henri Cartier-Bresson e Cornell Capa. I loro ritratti compongono un racconto fatto di frammenti, momenti e interpretazioni che rivelano la complessità di Marilyn, tra vulnerabilità, ironia e consapevolezza del proprio ruolo.

Il progetto dialoga idealmente con la mostra LEI. Ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre a Parma, ampliando la riflessione su come il volto femminile sia stato rappresentato tra pittura, fotografia e cultura pop. Non manca il riferimento alla celebre rilettura di Andy Warhol, che ha trasformato Marilyn in un’icona seriale della società dei consumi.

Orari e informazioni di visita

La mostra è aperta da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì e il martedì.

Marilyn Monroe. Fragments è l’occasione per riscoprire una figura che continua a influenzare il nostro sguardo su bellezza, femminilità e celebrità, attraverso immagini che interrogano il confine tra persona e personaggio.