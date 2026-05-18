Dal 29 maggio al 12 settembre 2026 la M77 Gallery di Milano ospita la personale “Marco Petrus: in-motion”, a cura di Sharon Hecker. Un percorso espositivo che raccoglie circa settanta opere inedite, realizzate nell’ultimo decennio, dedicate al tema del movimento come soggetto e come esperienza percettiva.

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Il progetto prende spunto da Bambina che corre sul balcone di Giacomo Balla, icona del Futurismo, per sviluppare una serie di variazioni che trasformano architetture e paesaggi urbani in sequenze di linee colorate, ritmiche e sinuose. La città viene riletta da Petrus in chiave immersiva e dinamica, tra vortici cromatici quasi pop e vedute aeree che ricordano cartografie digitali e zoom di Google Maps.

Nelle opere più recenti compaiono immagini frammentate e talvolta pixelate, come catturate in un flusso continuo, dove il dinamismo è insieme fisico e percettivo. A fare da contrappunto, un nucleo di lavori ispirato a Giorgio Morandi introduce tonalità evanescenti e sospese, rallentando il ritmo della visita e offrendo una pausa contemplativa.

Informazioni sulla mostra

L’inaugurazione è prevista per giovedì 28 maggio 2026 dalle ore 19 negli spazi di via Mecenate 77, Milano. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 12 settembre 2026. Per informazioni aggiornate su orari e modalità di accesso è possibile consultare il sito ufficiale della galleria.

Luogo: M77 Gallery, via Mecenate 77, 20138 Milano