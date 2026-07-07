Dal 17 luglio al 30 agosto 2026 il Museo Civico di Bormio ospita la mostra “Marcello Carrà. La sindrome del pallone e altri desideri”, inserita nella 27esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

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L’esposizione raccoglie una selezione di tavole tratte dai volumi La sindrome del pallone (2021) e Incubus (2025), pubblicati da La nave di Teseo. Le opere, realizzate a penna biro con un tratto minuzioso, danno vita a un universo surreale dove palloni, corpi umani, insetti ed elementi vegetali si fondono in composizioni visionarie.

Il calcio diventa il simbolo di un desiderio che si trasforma in ossessione: il pallone emerge dalle teste dei personaggi come un morbo che invade lo spazio, metafora di una passione totalizzante. In questo modo la mostra dialoga con il tema 2026 de La Milanesiana, “Il desiderio e la legge”, esplorando i confini tra libertà, limite e dipendenza.

L’inaugurazione è in programma venerdì 17 luglio alle ore 18.00, con la partecipazione di Marcello Carrà, del sindaco Silvia Cavazzi, dell’assessora alla Cultura Paola Romerio Bonazzi ed Elisabetta Sgarbi. La mostra è realizzata in collaborazione con Comune di Bormio, Comunità Montana Alta Valtellina, BPER Banca, BIM Adda, Parco Nazionale dello Stelvio, Levissima, Prometeica, Braulio e Ciaccio Arte.

Un appuntamento che trasforma Bormio in tappa d’arte contemporanea, invitando il pubblico a interrogarsi sulle proprie passioni e sui loro possibili eccessi.