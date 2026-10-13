Dal 13 ottobre 2026 l’Ex Chiesa di San Marco | Spazio ARCA a Vercelli ospita una grande mostra dedicata a Marc Chagall, tra i maestri più riconoscibili della pittura del Novecento. Il percorso riunisce circa cinquanta opere, accompagnando il pubblico al centro del suo universo poetico e drammatico.
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Dipinti come Villaggio Russo (1929), Ritratto di Vava (1953-56), Gli innamorati con l’asino blu (ca. 1955) e Il gallo viola (1966-72) raccontano la costruzione di una vera e propria città interiore, nata per custodire la memoria di Vitebsk e della cultura ebraica dell’Europa orientale dopo l’esilio e la distruzione della città natale.
Un viaggio tra memoria e presente
La mostra invita a leggere l’opera di Chagall come risposta alla cancellazione dei luoghi e delle identità. Acrobati, animali, mazzi di fiori e coppie di innamorati diventano metafore della fragilità del nostro mondo, sempre più segnato da conflitti e spostamenti climatici, e offrono un archetipo potente di resilienza umana.
Dialogo con l’arte italiana
Una sezione, curata da Daniele Fenaroli, presenta opere di artisti italiani contemporanei a Chagall provenienti dalla Collezione Giuseppe Iannaccone, ampliando lo sguardo sulla sensibilità del ventesimo secolo. La mostra, promossa dal Comune di Vercelli, organizzata da Arthemisia con la Fondazione Giuseppe Iannaccone e curata da Paul Schneiter, si inserisce in un progetto pluriennale volto a rafforzare il ruolo della città sulla scena culturale internazionale.