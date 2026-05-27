Dal 20 giugno al 25 ottobre 2026 il Museo Archeologico Regionale di Aosta ospita la mostra “Marc Chagall. Tra Poesia e Spiritualità”, un grande progetto espositivo dedicato al rapporto tra l’artista e il Testo Sacro.

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La rassegna presenta 120 opere tra dipinti, sculture, gouache, disegni, incisioni, libri e ceramiche, realizzate tra il 1922 e il 1980 e provenienti dal Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza. L’inaugurazione è fissata per il 19 giugno alle ore 18.00.

Un percorso tra Bibbia, poesia e luce

Il cuore del percorso è il legame di Chagall con la Bibbia, in particolare con il Messaggio biblico e il Cantico dei Cantici, che l’artista considerava la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. In mostra, accanto ai dipinti, trovano spazio le sculture in pietra di Mosè e del Cristo in croce (1952-1954) e una serie di maquette per le celebri vetrate di Metz, del Fraumünster di Zurigo e della sinagoga Hadassah di Gerusalemme.

Curata da Grégory Couderc, Anne Dopffer e Alberto Fiz, la mostra unisce dimensione spettacolare, mediazione culturale e ricerca scientifica, offrendo al pubblico un’occasione unica in Italia per riscoprire la spiritualità luminosa dell’opera di Marc Chagall.

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