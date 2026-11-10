Dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni, in via Manzoni 2 a Bologna, ospita la mostra “Magnus. Eroi e no”, grande omaggio a Roberto Raviola, in arte Magnus, nel trentennale della sua scomparsa.

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Promossa da Fondazione Carisbo nell’ambito del progetto Genus Bononiae e prodotta da Opera Laboratori, l’esposizione riunisce quasi 500 tavole originali tra pagine a fumetti, copertine, bozzetti e illustrazioni. Le opere dialogano con i fregi seicenteschi dei Carracci, mettendo a confronto due modi di raccontare per immagini, tra pittura antica e arte del fumetto.

Il percorso espositivo

Il percorso, articolato in sette sezioni, attraversa i principali cicli narrativi di Magnus: da Alan Ford a I Briganti, da Lo Sconosciuto alle protagoniste femminili come Le 110 pillole, fino al leggendario “Texone”, 224 tavole iperdettagliate dedicate a Tex Willer.

Accanto alla mostra è previsto un ciclo di incontri gratuiti “Tre volte Magnus”, oltre a visite guidate, laboratori per bambini, attività per le scuole e percorsi per famiglie con bambini da 0 a 5 anni.

Orari e informazioni

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, ore 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00), con aperture straordinarie durante le festività. Biglietti: intero 14 €, ridotto 10 €, ridotto speciale 7 €. Maggiori dettagli, calendario degli incontri e prenotazioni sono disponibili su www.genusbononiae.it.