Dal 3 dicembre 2026 al 1° marzo 2027 il Tesoro dei Granduchi al piano terreno di Palazzo Pitti ospita la mostra “Magnifico 1492”, grande esposizione che le Gallerie degli Uffizi dedicano a Lorenzo de’ Medici e al suo collezionismo.

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Attraverso oltre cento opere, il percorso ricostruisce la raccolta medicea inventariata nel 1492 alla morte del Magnifico, così come era disposta nelle stanze del palazzo di famiglia in via Larga, oggi Palazzo Medici Riccardi. Dipinti, sculture, gemme, cammei, monete, vasi, codici miniati e carte geografiche raccontano la varietà di interessi della dinastia.

La Battaglia di San Romano riunita

Evento eccezionale della mostra è la riunione, per la prima volta nella storia, dei tre pannelli della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, oggi divisi tra Uffizi, National Gallery di Londra e Louvre di Parigi, presentati insieme come nella dimora medicea del Quattrocento.

Capolavori in arrivo da New York e Parigi

Tra i prestiti spiccano lo Spiritello in rame dorato da modello di Donatello, proveniente dal Metropolitan Museum of Art di New York e un tempo collocato nella fontana del cortile di Palazzo Medici, e il prezioso manoscritto miniato con i Trionfi di Francesco Petrarca, realizzato per Lorenzo e oggi conservato alla Bibliothèque Nationale de France.

Informazioni pratiche

I biglietti sono prenotabili dal 2 novembre sul sito ufficiale degli Uffizi. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 8.15 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30, seguendo gli orari di apertura di Palazzo Pitti.