Dal 12 settembre al 6 dicembre 2026 la Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica (Brescia) ospita la mostra “Magnifica Eleganza. Tiepolo, Longhi e Guardi tra arte e moda”, ideata e coordinata da Massimiliano Capella.
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Nella nuova Sala Esposizioni, il percorso riunisce trentasei opere tra dipinti e disegni di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo, Francesco Guardi e Pietro Antonio Rotari, accostati a abiti originali del Settecento esposti per la prima volta al pubblico.
Tele celebri come il Ridotto in Venezia di Longhi e la Veduta di Villa Loredan a Paese di Guardi dialogano con andrienne, panier, robe à la française e habit à la française, offrendo un inedito sguardo sulla Venezia del XVIII secolo e sui suoi codici di eleganza.
Chiude il percorso una selezione di sette costumi firmati da Danilo Donati per il film Il Casanova di Federico Fellini, premiati con l’Oscar nel 1977: una libera interpretazione poetica dell’immaginario veneziano che mette in relazione arte, cinema e moda.
Orari e informazioni
Orari di apertura: martedì-venerdì 9-13; sabato-domenica 10-17. Biglietto: ingresso unico giardino e sala espositiva 12 euro.
La mostra si svolge presso la Sala Esposizioni della Fondazione Paolo e Carolina Zani, via Fantasina 8, Cellatica (BS). Informazioni e prenotazioni: www.fondazionezani.com, tel. 030 2520479.