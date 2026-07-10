Machina Sacra è la processione digitale ideata dagli artisti Max Magaldi e Matteo Mandelli per il festival MicroCosmi, che dall’8 al 12 luglio 2026 anima Bosco, frazione di San Giovanni a Piro (SA), nel cuore del Cilento.
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Un grande schermo digitale viene portato a spalla lungo le vie del borgo come un simulacro contemporaneo. La processione si apre con un gesto di incisione dello schermo, che attraversa l’immagine alla ricerca della luce e trasforma il dispositivo in un luogo di rivelazione.
Durante il percorso, il pubblico si collega all’opera tramite un qr code: gli smartphone dei partecipanti diffondono una litania digitale che si propaga tra le strade, sonorizzando il cammino e illuminando volti e architetture del paese.
Un rito collettivo tra tecnologia e comunità
La performance coinvolge l’intera comunità in una riflessione sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e trasformazioni sociali, nell’anno di Magnifica Humanitas, l’enciclica di Papa Leone XIV dedicata alla persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.
Dopo la processione, l’opera viene deposta nella Cappella del Carmine di Bosco, dove resta in ostensione contemporanea per tutta la durata del festival, trasformando il borgo in uno spazio condiviso di esperienza.
Info, orari e aggiornamenti sono disponibili sul profilo Instagram di MicroCosmi.