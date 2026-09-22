Dal 4 dicembre 2026 al 27 giugno 2027 Palazzo Roncale a Rovigo ospita la mostra “Luigi Groto. Il Cieco di Adria. Before William Shakespeare? L’uomo dell’impossibile”, dedicata a uno dei più straordinari intellettuali del Cinquecento.

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L’esposizione, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del progetto “Storia e storie del Polesine”, è diretta da Alessia Vedova, con la curatela di Antonio Giolo e Antonio Lodo da un concept di Sergio Campagnolo.

Chi era Luigi Groto

Nato ad Adria il 7 settembre 1541 e non vedente fin dalla nascita, Luigi Groto fu poeta, oratore, drammaturgo, studioso di astrologia e cabala, protagonista della vita culturale veneta ed europea. Scrisse oltre 1300 poesie, numerose orazioni, tragedie, commedie e testi sacri, intrattenendo rapporti con importanti intellettuali del suo tempo.

La mostra ricostruisce il suo ruolo di “uomo dell’impossibile”, capace di trasformare la disabilità in forza creativa, fino a diventare una figura di riferimento per la cultura europea, lodata da John Florio, Ben Jonson e conosciuta da Molière e Shakespeare.

Il percorso espositivo

Tra manoscritti, ritratti, edizioni antiche, documenti e materiali multimediali, il percorso racconta il legame di Groto con il territorio del Polesine, il suo impegno civile per il grande intervento del Taglio del Po e la sua attività teatrale, che lo vide anche interprete sul palco del Teatro Olimpico di Vicenza.

L’evento offre al pubblico l’occasione di riscoprire una figura a lungo sottovalutata, proponendo una riflessione attuale su talento, inclusione e capacità di superare lo svantaggio.