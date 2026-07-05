Nel mese di luglio la Galleria ME Vannucci di Pistoia propone un calendario di appuntamenti diffusi tra città e dintorni, coinvolgendo tre artisti della propria scuderia: Lori Lako, Roberto Orlando e Mohsen Baghernejad Moghanjooghi.

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Si parte giovedì 9 luglio alle ore 21.00 negli spazi esterni della galleria, in via Gorizia 122, con la conversazione tra Lori Lako e la curatrice Ilaria Mariotti dedicata al libro “È da un po’ che non sogno di volare”, edito da gli Ori in occasione della personale di Lako a Villa Pacchiani. La serata si chiude con brindisi e cocomero.

Mostre e opere tra Santomato e Bottegone

Giovedì 16 luglio Roberto Orlando è tra gli artisti della mostra “In stato di Fluttuazione” allestita all’Antico Pomario della Fondazione Gori-Celle a Santomato (Pistoia), esito della residenza “Coabitazioni: Arte, paesaggio e comunità. Il tempo delle cose. Suoni, persone, paesaggi” con direzione artistica di Pietro Gaglianò. L’inaugurazione è prevista dalle 17.00 alle 20.00 e l’esposizione sarà visitabile dal martedì al sabato fino al 26 settembre su appuntamento.

Venerdì 31 luglio alle ore 10.00, negli spazi di Civico569 a Bottegone (via Fiorentina 569), viene presentata l’opera permanente “Cellula” di Mohsen Baghernejad Moghanjooghi. Collocata nel giardino antistante il centro di aggregazione giovanile, l’opera nasce dalla collaborazione tra Civico569 e ME Vannucci con l’intento di portare l’arte contemporanea nel quotidiano dei giovani e della comunità locale.