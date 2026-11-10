Dal 10 novembre 2026 al 23 gennaio 2027 la sede milanese di Tornabuoni Arte, in via Fatebenefratelli 36, riapre al pubblico con spazi raddoppiati e una grande mostra dedicata a Lucio Fontana.

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L’esposizione, dal titolo Lucio Fontana. “Che splendida giornata…”, è curata da Luca Massimo Barbero e presenta una selezione di trenta opere che ripercorrono alcuni momenti chiave della ricerca spaziale dell’artista.

Un percorso tra tagli, buchi e scritture sul retro

La mostra non è una semplice retrospettiva: oltre ai celebri Concetti spaziali, l’allestimento invita a scoprire il verso delle tele, dove Fontana lasciava tracce del processo creativo, annotando frasi, pensieri e impressioni. Il fulcro del percorso è Concetto spaziale, Attesa (1968), sul cui retro compare la frase “Che splendida giornata dopo tanta burrasca”.

Tra i momenti da non perdere, Concetto spaziale, Le Jour (1962), una delle più grandi tele dorate dell’artista, esposta accanto al raro filmato televisivo che lo ritrae mentre fora la tela, e Concetto spaziale, La fine di Dio (1963), presentato in una sala oscurata per evocare lo spazio cosmico.

Informazioni pratiche

L’ingresso alla mostra è libero. Orari: lunedì 15.00–19.00; da martedì a sabato 10.00–13.00 e 15.00–19.00. Tornabuoni Arte Milano si trova in via Fatebenefratelli 36, 20121 Milano.