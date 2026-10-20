Dal 23 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 torna a Torino la 29ª edizione di Luci d’Artista, il grande progetto di arte pubblica della Città realizzato da Fondazione Torino Musei e curato da Antonio Grulli. Per quasi tre mesi, 31 installazioni luminose trasformano il paesaggio urbano in un museo diffuso a cielo aperto.
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Il tema di quest’anno, Memories and Future Dreams, intreccia memoria e visioni del futuro attraverso quattro nuove opere firmate da protagonisti della scena internazionale.
Le nuove installazioni
Sulla facciata del Politecnico di Torino debutta Star*(life) di Tony Oursler, prima opera pubblica permanente dell’artista in Italia, dedicata alla magia dell’universo e alla ricerca scientifica. In Piazzetta Reale, ai Musei Reali, Poetiche del confine di Flavio Favelli ricompone cancelli e ferri battuti salvati dalle macerie della Seconda guerra mondiale, trasformandoli in un monumento collettivo.
Il trio CANEMORTO porta in città The Radiant Van, furgone-lanterna magica itinerante che omaggia la tradizione automobilistica ed esoterica di Torino, mentre alle OGR Torino Samson Young presenta Inversions, video-installazione che fonde paesaggi di Hong Kong, cinema di arti marziali e suono dal vivo.
Un percorso in tutta la città
Accanto alle nuove produzioni, si riaccendono inoltre le Luci storiche firmate, tra gli altri, da Daniel Buren, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Nicola De Maria, Tracey Emin, Gilberto Zorio, distribuite tra vie, piazze, ponti e colline. Completano il programma le sezioni Costellazione, DUET, Accademia della Luce e le Luminarie realizzate dalla comunità cittadina.