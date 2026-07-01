Dal 6 luglio al 4 ottobre 2026 Louis Vuitton approda ad Arles in occasione delle Rencontres de la Photographie con un progetto che unisce editoria, fotografia e incontri con gli autori.

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Nel cuore della città, lo spazio Le Buste et l’Oreille (3, rue du Président-Wilson) si trasforma in una libreria pop-up firmata Éditions Louis Vuitton. Aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 22, il luogo ospita l’intero catalogo editoriale della maison, tra city guide, album fotografici, libri d’arte e moda.

Nuova City Guide Arles e mostra fotografica

Protagonista dell’evento è la nuova City Guide Arles, che rende omaggio alla città, alla Camargue e al festival con contributi delle tre sorelle di Actes Sud e immagini di Flore-Aël Surun e Guillaume Blot. Nel pop-up vengono esposte anche fotografie inedite di Blot dedicate all’istituzione informale di Bob’s e alla sua comunità.

Incontri, talk e firmacopie

Per tutta l’estate il pop-up bookstore ospita un programma di conversazioni e book signing: tra gli ospiti, Guillaume Blot e Nicolas Mathieu per la City Guide Arles, Julia Hetta e Paul Kooiker per i titoli Fashion Eye Sweden e Bucharest, oltre a Lachlan Bailey e Bharat Sikka per Fashion Eye Ibiza e Rajasthan.

L’iniziativa conferma Arles come crocevia internazionale tra fotografia e editoria, e consolida il ruolo di Louis Vuitton nel raccontare le città attraverso lo sguardo dei fotografi.