Nella primavera 2027 il London Museum apre per la prima volta al pubblico le sue spettacolari volte sotterranee di Smithfield con la mostra gratuita Londinium: la nascita di una città romana. Un percorso immersivo che riporta indietro nel tempo, nei turbolenti primi cinquant’anni della Londra dell’Impero Romano.

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Allestita in una rete di 800 metri quadrati di spazi ipogei riscoperte nel 2019, la mostra è basata sui reperti inediti della straordinaria Collezione Bloomberg, frutto di scavi condotti tra il 2012 e il 2014 sotto la sede europea dell’azienda. Oggetti quotidiani, iscrizioni e piccoli tesori archeologici restituiscono le voci e i gesti dei primi abitanti di Londinium.

Un viaggio sensoriale nella Londra di frontiera

Il percorso espositivo, ideato con l’agenzia di experience design Journey, unisce ricerca archeologica e tecnologie immersive. Proiezioni dinamiche e paesaggi sonori spaziali avvolgono il pubblico, evocando mercati affollati, botteghe artigiane, banchine sul Tamigi e scene di vita domestica.

Tra i pezzi più attesi ci sono le tavolette di cera con le prime testimonianze scritte di Londra, una moneta dell’imperatore Nerone che racconta il rapido legame con Roma, un raro biberon che apre uno sguardo sulla cura dei bambini e perfino uova di blatta eurasiatica rinvenute in un forno di panetteria.

Informazioni utili per la visita

Londinium: la nascita di una città romana sarà la prima mostra ospitata nelle nuove cripte del London Museum a Smithfield, nel cuore della City di Londra. L’ingresso è gratuito; date e orari dettagliati saranno comunicati sul sito ufficiale del museo.