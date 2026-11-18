Dal 19 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 la Sala Vetri di Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento ospita la mostra “L’immagine in guerra. L’economia di guerra nei manifesti britannici del secondo conflitto mondiale”. L’esposizione, a cura di Giulio Ceppi e Alberto Veca/Archivio Alberto Veca con Patrizia Foglia e le Civiche Raccolte Storiche, presenta una selezione di manifesti di propaganda prodotti dal governo britannico durante la Seconda guerra mondiale.

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Il percorso espositivo

I manifesti raccontano come le immagini siano state usate per costruire coesione sociale e responsabilità collettiva: campagne sul ruolo delle donne nei servizi e nell’industria bellica, sulla salute pubblica, sulla protezione dei bambini, sul razionamento del cibo, sul riciclo e sul risparmio di risorse. Non mancano materiali dedicati ai servizi antincendio e alla prevenzione di malattie e solitudine, per immaginare le basi di una pace duratura.

Il percorso offre anche una panoramica sulle principali stamperie attive in Gran Bretagna e sulle firme di designer e artisti che trasformarono bisogni urgenti in slogan e immagini di forte impatto, oggi preziose fonti storiche e grafiche.

Info utili e attività

La mostra è a ingresso libero, da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.30, nella Sala Vetri (cortile di Palazzo Moriggia), via Borgonuovo 23, Milano. Sono previste visite guidate e appuntamenti di approfondimento, tra cui gli incontri del ciclo “Fai Pausa nella Storia” e i percorsi curati da Aster per adulti e adolescenti.

L’esposizione è accompagnata da un numero della collana “Quaderno delle Civiche Raccolte Storiche”, che funge anche da catalogo, e valorizza il lavoro di studio, catalogazione e digitalizzazione del fondo manifesti svolto insieme alle università milanesi.