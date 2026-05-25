La sede romana di CBA Studio Legale e Tributario ospita la mostra personale “Like a Man” di Davide Cocozza, a cura di Velia Littera, direttrice della Galleria Pavart. L’esposizione inaugura il 10 giugno 2026 alle ore 18:00 (evento su invito) e rimane visitabile fino al 4 giugno 2027 negli spazi di via Gaetano Donizetti 10, a Roma.
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Il progetto espositivo indaga il rapporto complesso tra essere umano e natura attraverso un linguaggio visivo che unisce elementi pop e figurativi. Protagonisti delle opere sono animali antropomorfizzati, dotati di tratti e atteggiamenti umani, che diventano veicoli simbolici per esplorare fragilità, emozioni, bisogno di controllo e contraddizioni tipicamente umane.
Arte, natura e responsabilità umana
In “Like a Man” la natura non è semplice sfondo, ma presenza attiva che dialoga con le trasformazioni imposte dall’uomo. Le opere suggeriscono una riflessione sugli effetti dell’inquinamento e della plastica sugli ecosistemi, dalla riduzione dell’ossigeno alla contaminazione degli habitat, mostrando come l’arte possa comunicare in modo immediato temi complessi e di grande attualità.
La mostra rientra nel programma CBA per l’Arte, giunto al suo sesto appuntamento nella sede romana, con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti e promuovere la creatività in tutte le sue sfaccettature. Per informazioni sull’artista e sul progetto espositivo è possibile contattare la Galleria Pavart all’indirizzo info@pavart.it.