Dal 26 settembre 2026 al 7 febbraio 2027 le Gallerie d’Italia – Milano, museo di Intesa Sanpaolo, ospitano la mostra fotografica LIBERE! 1946-2026. Le conquiste delle donne, ideata e curata da Renata Ferri e promossa da iO Donna in occasione dei trent’anni della testata.

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Attraverso circa 50 fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, dall’agenzia Contrasto e dagli archivi di Paola Agosti e Marcella Campagnano, il percorso ripercorre ottant’anni di storia repubblicana dal punto di vista delle donne, dal 2 giugno 1946 alle battaglie più recenti.

Il percorso della mostra

La mostra segue un itinerario cronologico che attraversa le principali tappe della conquista dei diritti: dal suffragio femminile alla riforma del diritto di famiglia, dal divorzio al diritto all’autodeterminazione, fino al riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona.

Un ruolo centrale è dedicato al lavoro: le immagini raccontano l’ingresso delle donne in professioni un tempo precluse, il loro contributo allo sviluppo economico e le disuguaglianze ancora presenti, come il divario salariale e la scarsa presenza nei ruoli decisionali.

Orari e biglietti

Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00); lunedì chiuso. Dal 26 settembre al 18 ottobre 2026 il biglietto intero è 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto speciale 6 euro per clienti Intesa Sanpaolo; gratuità per convenzionati, scuole, minori di 26 anni e prima domenica del mese.

L’ingresso intero, dal 20 ottobre al 25 novembre 2026, è 6 euro e il ridotto 3 euro, con le stesse gratuità. Dal 27 novembre 2026 al 7 febbraio 2027 si torna infine alla tariffa intera di 12 euro, ridotto 10 euro e ridotto speciale 6 euro per clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo.