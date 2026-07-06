Il Museo archeologico nazionale di Venezia dedica la giornata di lunedì 13 luglio all’iniziativa “Leggere il marmo”, un ciclo di visite guidate tra restauri dal vivo e capolavori dell’antichità realizzato in collaborazione con l’Istituto Veneto per i Beni Culturali.

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Per l’occasione il Cortile dell’Agrippa sarà eccezionalmente aperto anche nel consueto giorno di chiusura del museo. Dopo una breve introduzione da parte dello staff, i visitatori saranno accompagnati al piano superiore, dove 15 allievi tecnici del restauro illustreranno il lavoro in corso su una selezione di 27 sculture greche e romane.

Visite guidate e orari

Le visite si svolgono in quattro turni: ore 10.00 e 12.00 in italiano, ore 11.00 e 13.00 in inglese. I partecipanti potranno osservare da vicino le operazioni di pulitura controllata e conoscere le metodologie più innovative, come il sistema Arte Mundit, che permette interventi delicati riducendo al minimo l’uso di solventi.

L’evento offre un punto di vista privilegiato sulla storia delle collezioni del museo, dalla donazione Grimani ai lasciti del patriziato veneziano, e mostra come lo studio dei materiali, la ricerca scientifica e la cura quotidiana contribuiscano alla conservazione e alla lettura dei reperti nel tempo.

Dove: Museo archeologico nazionale di Venezia, Piazzetta San Marco 17

Quando: lunedì 13 luglio, ore 10.00-13.00

Biglietto: ingresso ridotto speciale 5€, acquistabile esclusivamente tramite App Musei Italiani.