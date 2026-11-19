Dal 28 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita la mostra “Lee Gil Rae: The Road to Eternity from Millennium Pine Tree”, prima grande monografica romana dedicata al maestro coreano della scultura contemporanea.

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Curata da Vittoria Biasi con un contributo di Beyungsoo Kim, l’esposizione mette al centro il Sonamu, il pino coreano simbolo di longevità, in dialogo con i pini secolari di Villa Borghese, elemento iconico del paesaggio romano.

Le monumentali sculture di Lee Gil Rae nascono dall’intreccio di migliaia di tubi di rame: alberi-architetture sospesi tra natura e artificio, che connettono idealmente terra e cielo, memoria e futuro. Allestite negli spazi del museo e in relazione visiva con il parco, trasformano il pino in una figura universale, tra spiritualità orientale e storia della città.

Un ponte tra Roma e Seoul

La mostra è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Coordinamento delle iniziative per la Giornata della Memoria – con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata dal Savina Museum of Contemporary Art di Seoul, con contributo di Jinsun Gallery per il catalogo e servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Lee Gil Rae, laureato in Art Education e con un MFA in Scultura alla Kyung Hee University, è presente in collezioni come il Museo Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (MMCA) della Corea e la Samsung Foundation of Culture. La mostra romana offre l’occasione di scoprirne dal vivo il lavoro in uno dei luoghi più suggestivi della città.