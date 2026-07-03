Con le mani sporche di terra ti ho baciata è la prima sezione della grande Mostra Antologica di Lea Contestabile, inserita nel programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e sostenuta e promossa dal Comune dell’Aquila.
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L’esposizione inaugura venerdì 17 luglio 2026 alle ore 18.00 nelle dieci sale di Palazzo Benedetti, in Via Sassa 15 all’Aquila, e resterà aperta al pubblico fino al 30 agosto 2026.
Un viaggio tra memoria, infanzia e territorio
Curata da Mariano Cipollini, la mostra presenta una selezione di circa 50 opere, quante sono le stagioni di attività dell’artista. I lavori non seguono un ordine cronologico, ma un percorso dialogico che mette in relazione temi ricorrenti nella ricerca di Contestabile: il tempo, la memoria, l’infanzia creativa, il legame viscerale con la terra e con il territorio abruzzese.
Tra arazzi, tappeti, terrecotte, ricami, tessiture e installazioni, l’artista costruisce habitat emotivi in cui riaffiorano volti, storie e scelte di un tempo passato, trasformando il proprio archivio personale in un ponte tra il microcosmo originario e le domande della contemporaneità.
Orari e informazioni
La mostra è visitabile tutti i giorni con i seguenti orari: 10.00-13.00 e 16.00-20.00. L’ingresso è libero.
Sede espositiva: Palazzo Benedetti, Via Sassa 15, L’Aquila.
L’evento è promosso in collaborazione con il MuBAq – Museo dei Bambini L’Aquila, fondato e diretto da Lea Contestabile.