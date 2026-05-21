Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ospita, dal 19 maggio al 12 luglio 2026, la mostra Le stanze dei sogni dimenticati, un progetto fotografico di Piero Gemelli a cura di Maria Vittoria Baravelli.

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Per la prima volta nella storia del museo, un artista entra nei depositi, spazi normalmente inaccessibili al pubblico, per raccontare con il proprio linguaggio teste votive, frammenti di terracotta, vasi incompleti e oggetti rituali etruschi mai esposti.

Un viaggio nei depositi e nel Ninfeo restaurato

Il percorso espositivo nasce da una domanda: cosa accade agli oggetti che un museo possiede ma non riesce a mostrare? Gemelli seleziona e fotografa i reperti uno a uno, restituendo loro volti, corpi e storie attraverso una ricerca visiva che unisce memoria, tempo e sensibilità contemporanea.

La mostra inaugura il Ninfeo dell’Ammannati, capolavoro del Cinquecento romano appena restaurato, trasformato in scenario sospeso tra passato e presente dove convivono reperti etruschi, fotografia e architettura rinascimentale.

Informazioni di visita

Date: 19 maggio – 12 luglio 2026

Sede: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9, Roma

Orari: martedì/domenica, 8.30–19.30 (ultimo ingresso 18.30, chiusura sale 19.00)

Ingresso: mostra inclusa nel biglietto ordinario del museo

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