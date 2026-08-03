Dal 14 novembre 2026 al 14 marzo 2027 Palazzo Magnani di Reggio Emilia riapre con la grande mostra “Le porte dell’invisibile. Kandinskij, Klee, Malevič alla luce del pensiero di Pavel Florenskij”, un percorso che intreccia avanguardie astratte, icone russe e ricerca scientifica.

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Curata da Roberto Cresti, Emilio Ferrario e Valentina Parisi, l’esposizione indaga come Kandinskij, Klee e Malevič abbiano rivoluzionato lo spazio pittorico alla luce delle nuove teorie matematiche e fisiche del primo Novecento, in risonanza con il pensiero del teologo e scienziato russo Pavel Florenskij.

Le porte dell’invisibile tra avanguardie, icone e scienza

Al primo piano i capolavori delle avanguardie astratte dialogano con una selezione di icone russe dal XV al XVIII secolo, provenienti dalla collezione Intesa Sanpaolo. La prospettiva rovesciata delle icone e la non-oggettività suprematista mostrano una comune tensione verso una “quarta dimensione” dello spazio, spirituale e simbolica.

Grazie alla collaborazione con l’INFN, la sala immersiva Curvare lo spazio permette di sperimentare uno spazio inteso come campo di forze, mentre un ambiente interattivo al piano terra, pensato per scuole e famiglie, introduce in modo ludico ai principi matematici e percettivi alla base della modernità.

Un ricco programma di incontri, attività didattiche e appuntamenti musicali, in collaborazione con università e istituzioni del territorio, completa un evento che unisce arte, scienza e spiritualità.

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