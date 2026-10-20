Dal 14 novembre 2026 al 14 marzo 2027 Palazzo Magnani di Reggio Emilia riapre al pubblico con la grande mostra LE PORTE DELL’INVISIBILE. Kandinskij, Klee, Malevič alla luce del pensiero di Pavel Florenskij. Un progetto espositivo che intreccia arte, scienza e spiritualità per raccontare la rivoluzione del primo Novecento.

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Curata da Roberto Cresti, Emilio Ferrario e Valentina Parisi, la mostra mette in dialogo i capolavori delle avanguardie astratte storiche con una selezione di icone russe dal XV al XVIII secolo, provenienti dalla collezione Intesa Sanpaolo. Il filo conduttore è il pensiero di Pavel Florenskij, scienziato, matematico e teologo, che concepisce la realtà come dotata di una quarta dimensione che l’arte può rivelare.

Kandinskij, Klee, Malevič e le icone

Il percorso si articola in tre vie ideali: le geometrie spirituali di Kandinskij, l’astrazione fiabesca di Paul Klee e la non-oggettività suprematista di Kazimir Malevič. Le loro opere sono accostate alle icone ortodosse, evidenziando affinità nella critica alla prospettiva rinascimentale e nella ricerca di uno spazio simbolico e spirituale.

Scienza, didattica e sala immersiva

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), la mostra include la sala immersiva Curvare lo spazio, che rende percepibile l’idea di uno spazio come campo di forze. Al piano terra un ambiente interattivo, pensato per scuole e famiglie, permette di sperimentare principi matematici, geometrici e percettivi legati alle avanguardie, confermando la vocazione didattica e divulgativa del progetto.