Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17 l’Orto Botanico UNIMORE di Modena inaugura la mostra personale “LA VOCE DELLA NATURA” di Gianni Mantovani, inserita nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile e realizzata in collaborazione con il Sistema dei Musei e l’Orto Botanico MUSEOMORE.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’esposizione presenta una serie di lavori pittorici dedicati a paesaggi, fiori e natura, tradotti in forme essenziali e visionarie. Il filo conduttore è il paesaggio su sfondo rosso: il colore più caldo diventa metafora del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, trasformando ogni quadro in un segnale di allerta ma anche in un invito alla responsabilità collettiva.

Il forte accento ambientale del progetto è sottolineato dal patrocinio del Comune di Modena, di LEGAMBIENTE “Circolo Angelo Vassallo” e di WWF – Emilia Centrale, che riconoscono nella mostra uno strumento di sensibilizzazione sui temi ecologici.

Orari di visita e informazioni

La mostra è aperta al pubblico dal 15 maggio al 20 giugno 2026 con i seguenti orari: dal mercoledì al venerdì 10:00-13:00 e 14:00-18:00 (ultimo ingresso 17:30); il sabato 10:00-13:00 e 14:00-19:00 (ultimo ingresso 18:30). L’allestimento negli spazi dell’Orto Botanico crea un dialogo diretto tra le opere e le collezioni vegetali, rafforzando il messaggio di cura e rispetto per l’ambiente che attraversa l’intero progetto.