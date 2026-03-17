Dal 3 aprile al 28 giugno 2026 la Galleria BPER di Modena ospita la mostra La virtù e la grazia. Figure di donne nella pittura barocca, a cura di Lucia Peruzzi e con il Patrocinio del Comune di Modena.
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Il percorso riunisce una selezione di dipinti del Seicento provenienti dalla collezione del Gruppo BPER e da importanti prestiti istituzionali, tra cui il Museo Civico e la Biblioteca Estense di Modena, oltre a opere da collezioni private. La mostra è articolata in cinque nuclei tematici che intrecciano devozione, mito, potere e sentimento, con figure di sante penitenti, eroine bibliche, ninfe della mitologia classica e protagoniste della Gerusalemme Liberata.
Le opere di maestri come Lucio Massari, Guido Cagnacci, Ludovico Carracci, Rutilio Manetti, Domenico Piola, Sisto Badalocchio, Giovanni Battista Castiglione, Giacomo Cavedoni, Bartolomeo Manfredi, Alessandro Tiarini e Valerio Castello restituiscono la centralità della figura femminile nella pittura barocca, intesa come exemplum virtutis e strumento di persuasione emotiva.
Il percorso si conclude con una sezione dedicata all’Allegoria, dove la bellezza sensibile si fa concetto morale. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Sagep, con testi di Lucia Peruzzi e un’appendice della professoressa Elena Fumagalli.
Luogo: La Galleria BPER, Via Scudari 9, Modena
Info pubblico: T. 059/2021598 – www.lagalleriabper.it