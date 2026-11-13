Dal 28 novembre 2026 al 9 gennaio 2027 LeoGalleries di Monza presenta la mostra La vertigine del Futurismo, a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni. Un percorso dedicato a una delle esperienze più radicali dell’arte italiana del Novecento.

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L’esposizione riunisce opere di Giacomo Balla, Fortunato Depero, Gerardo Dottori, Roberto Marcello Baldessari, Tato, Fillia, Cesare Andreoni, Marisa Mori, Renato Di Bosso, Ivanhoe Gambini, Alessandro Bruschetti e Tullio Crali. Tra treni, aeroplani, città e paesaggi visti dall’alto, il Futurismo racconta la nascita di un nuovo immaginario visivo.

Inaugurazione e presentazione del volume

L’inaugurazione è in programma sabato 28 novembre 2026 alle ore 17:30, con interventi critici di Massimo Duranti e Andrea Baffoni. Nel corso dell’evento Duranti presenterà il volume Gerardo Dottori. Futurista aeropittore, edito da Gangemi Editore, approfondendo il ruolo dell’aeropittura nel rinnovamento dello sguardo sul mondo moderno.

Informazioni di visita

La mostra è allestita presso LeoGalleries, in via de Gradi 10 a Monza. La galleria è aperta dal martedì al sabato con orario 10:00-13:00 e 15:00-19:00. L’ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di riscoprire il Futurismo tra pittura, grafica e ricerca sul movimento.