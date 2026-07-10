Giovedì 16 luglio, dalle ore 21, piazza Duomo a Pietrasanta si trasforma in un grande teatro a cielo aperto per una speciale messa in scena de La Traviata di Giuseppe Verdi. La facciata del Duomo di San Martino diventerà una scenografia di luce grazie al videomapping dedicato alle sculture di Igor Mitoraj, in un allestimento immersivo a ingresso libero.

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L’evento è promosso dall’associazione Riaccendi il Sorriso, impegnata nella sensibilizzazione all’uso consapevole dei dispositivi digitali tra i giovani, con il patrocinio della Provincia di Lucca, dei Comuni della Versilia, della Fondazione Terre Medicee e di Giovanisì Regione Toscana. La serata rappresenta il momento conclusivo del progetto “Riaccendi il Sorriso con… Violetta”, che durante l’anno scolastico ha coinvolto studenti in incontri e laboratori ispirati alla protagonista dell’opera.

Un dialogo tra musica, scultura e città

Il visual designer Luca Attilii cura le proiezioni delle opere di Mitoraj sulla facciata del Duomo, in collaborazione con l’Atelier Mitoraj, facendo dialogare la storia di Violetta Valéry con la bellezza ferita e sospesa delle celebri sculture. La regia, la scenografia e le luci sono firmate da Matteo Mazzoni, che integra lo spazio urbano nella narrazione, trasformando la piazza in parte viva dello spettacolo.

Nel cast spiccano Evgeniya Vukkert (Violetta), Vladimir Reutov (Alfredo) e Pedro Carrillo (Giorgio Germont), affiancati dall’Orchestra OMEGA di Firenze, cori e realtà artistiche del territorio. Mercoledì 15 luglio, alle 20, i giovani potranno inoltre assistere al dietro le quinte e alla prova generale, per scoprire da vicino come nasce una produzione lirica.