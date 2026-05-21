Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 19.00 il MACRO di Roma ospita “La notte era una splendida canna di giunco”, incontro dedicato ad Amelia Rosselli nell’Auditorium del museo, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

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L’appuntamento si inserisce nella mostra sonora “Amelia Rosselli, Un canto nel suo spazio”, a cura di Andrea Cortellessa e visitabile fino al 28 giugno 2026, che esplora la dimensione vocale e sonora della poesia dell’autrice.

Reading, lecture e ascolto d’archivio

La serata vede in dialogo Sonia Bergamasco e Andrea Cortellessa. Cortellessa introdurrà alcuni aspetti centrali della ricerca poetica di Rosselli, mettendo in luce una scrittura che nasce come esperienza sonora, attraversando lingue e forme diverse.

Bergamasco proporrà una nuova lettura dal vivo dei testi della poetessa, in equilibrio tra continuità e distanza rispetto alle registrazioni storiche, per restituire la forza fisica e musicale della parola.

L’incontro sarà accompagnato dall’ascolto di registrazioni originali tratte dalla serie radiofonica “Con l’ascia dietro le spalle. Dieci anni senza Amelia Rosselli”, realizzata da Cortellessa per RAI Radio3 nel 2006. Il pubblico potrà così ascoltare direttamente la voce di Rosselli, tra letture e momenti di conversazione.

“La notte era una splendida canna di giunco” offre un’occasione unica per riscoprire Amelia Rosselli attraverso la sua voce, la critica e la performance, all’interno del programma 2026 della sala audio del MACRO, dedicata all’ascolto consapevole e alle pratiche artistiche legate al suono.

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