Il 15 settembre 2026, alla Biblioteca Centrale della Marina Militare di Palazzo Marina a Roma, l’Accademia della Crusca e la Lega Navale Italiana presentano al pubblico il progetto La lingua del mare.

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Al centro dell’evento c’è il lancio del portale linguadelmare.it, che rende accessibili online dizionari storici, documenti e materiali dedicati alla marineria, alla navigazione, alla pesca e agli sport nautici.

Cosa prevede il progetto

Durante la presentazione vengono illustrate le principali sezioni del sito e le prime fonti digitalizzate, tra cui i materiali del Centro Studi Tradizioni Nautiche della Lega Navale Italiana, con oltre 10mila volumi, periodici storici e la raccolta completa della rivista “Lega Navale”.

Viene inoltre raccontata la nuova video-serie in 12 puntate Le parole del mare, diffusa sui canali social delle due istituzioni e sul portale, che accompagna il pubblico alla scoperta dei termini fondamentali della navigazione.

Per chi è pensato

L’evento è rivolto a studiosi, insegnanti, studenti, appassionati di mare e a chiunque voglia conoscere meglio il patrimonio linguistico e culturale legato alla marineria italiana, in un dialogo tra ricerca, didattica e divulgazione digitale.