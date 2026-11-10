Dal 7 novembre all’8 dicembre 2026 il Museo Nazionale Romano, sede di Palazzo Massimo, ospita la mostra “La grande trama. Il patrimonio culturale nell’era digitale”. Un percorso che racconta oltre sessant’anni di intrecci tra innovazione tecnologica e patrimonio culturale italiano.

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Promossa dalla Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione e dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library del Ministero della Cultura, con il supporto del Museo Nazionale Romano, l’esposizione parte dalle prime sperimentazioni informatiche degli anni Sessanta per arrivare a Ecomic, il nuovo ecosistema digitale per la cultura.

Cosa vedere in mostra

Il percorso mette in luce i risultati raggiunti grazie ai fondi del PNRR, tra cui 23 prodotti digitali innovativi sviluppati in co-creazione con altrettanti istituti culturali. In mostra: cataloghi accessibili, esperienze di gioco, narrazioni immersive e strumenti per studio e restauro, che mostrano come i beni digitali possano dialogare fra loro, generare nuovi significati e ampliare le possibilità di ricerca e fruizione.

La “trama” del titolo è anche il principio che guida la struttura dei dati e l’esperienza del pubblico: connessioni, legami inattesi e percorsi personalizzati accompagnano i visitatori alla scoperta di un patrimonio in continua trasformazione.

Informazioni pratiche

“La grande trama. Il patrimonio culturale nell’era digitale” è visitabile a Palazzo Massimo, Largo di Villa Peretti 2, Roma, dal 7 novembre all’8 dicembre 2026, da martedì a domenica, dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto del museo.