Dal 7 maggio al 4 giugno 2026 lo Spazio HUS di Milano ospita la mostra fotografica La grammatica del corpo di Anna Chiara Gianuzzi, a cura di Francesca Bianucci e Chiara Cinelli. L’inaugurazione è in programma giovedì 7 maggio alle ore 18.30 negli spazi di via San Fermo 19, con ingresso libero.

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Il percorso espositivo mette al centro il corpo femminile come luogo sensibile di emozioni, memorie e trasformazioni. Attraverso collage fotografici e immagini rifotografate, l’artista costruisce una vera e propria grammatica del corpo, fatta di frammenti, assenze e sovrapposizioni che restituiscono un’identità in continuo divenire.

La mostra e il percorso visivo

Cuore del progetto è la serie Impersona, in cui il corpo, spesso privo di volto, si fa mappa emotiva e territorio universale. Occhi isolati, mani che accudiscono e proteggono, corpi che si fondono con ambienti domestici o con la natura creano una narrazione sospesa, lontana da logiche di spettacolarizzazione e consumo dell’immagine femminile.

Accanto al nucleo principale, una selezione di opere provenienti da altre ricerche amplia il racconto. Corpi evanescenti abitano stanze dal sapore cinematografico, mentre in altre immagini la figura umana si dissolve nel paesaggio naturale. Suggerisce così una riflessione sulla transitorietà e sul senso di appartenenza a una dimensione più ampia.

Informazioni pratiche

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì con orario 10.30-13.30 e 15.00-19.00; il sabato è aperta su appuntamento. L’ingresso è gratuito.