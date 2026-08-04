Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 il Museo Orto Botanico di Roma – Sapienza Università di Roma ospita la XXI edizione de La Conserva della Neve, storica mostra mercato di giardinaggio dedicata quest’anno al tema “I Frutti”.

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Nel cuore di Trastevere, il giardino di Villa Corsini si trasforma per due giorni in un grande spazio aperto alla biodiversità e alla cultura del verde, con vivaisti da tutta Italia, collezionisti e produttori specializzati pronti a presentare piante rare, varietà insolite e specie da frutto.

Programma e attività

Accanto alla mostra mercato, l’Aranciera ospita conferenze e incontri dedicati al ruolo dei frutti nella storia, nel paesaggio e nell’alimentazione, con interventi di studiosi e specialisti. Tra i momenti clou, la presentazione della donazione di 496 volumi della biblioteca di Viru Viraraghavan all’Orto Botanico.

Per famiglie e bambini sono previsti laboratori creativi con le tecniche giapponesi Shibori e Suminagashi, oltre allo spazio ludico Kapla con giochi in legno. Durante entrambe le giornate si svolgono visite guidate alla scoperta delle collezioni botaniche e della storia del giardino.

Info, orari e biglietti

La Conserva della Neve è aperta sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso da Largo Cristina di Svezia 23/A. Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto 6 euro per gli studenti della Sapienza; ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni. Non è consentito l’accesso ai cani, come da regolamento degli orti botanici universitari.

Il programma aggiornato è disponibile sul sito ufficiale www.laconservadellaneve.com.