Dal 11 aprile al 31 ottobre 2026 il Museo di San Marco di Firenze ospita la mostra-dossier “La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico”, prima esposizione dedicata ai codici miniati della storica Biblioteca di Michelozzo.

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Nel suggestivo spazio rinascimentale voluto da Cosimo de’ Medici, i visitatori possono ammirare una selezione di manoscritti dal XIII al XVI secolo, esposti nel loro contesto originario. Draghi, unicorni, basilischi, arpie, fenici e cervi popolano iniziali, fregi e miniature, raccontando come l’immaginario zoomorfo sia stato usato per esprimere il conflitto tra bene e male, la purezza, la rinascita spirituale.

Un viaggio tra simboli e storia dell’arte

Il percorso si apre con codici ancora legati alla tradizione bizantina e gotica, prosegue con i manoscritti trecenteschi influenzati da Giotto e culmina nei codici medicei miniati da Zanobi Strozzi, in dialogo diretto con gli affreschi del Beato Angelico nel convento. Chiude la selezione un nucleo di opere del Cinquecento, che testimoniano la continuità del linguaggio simbolico.

La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 8:30 alle 13:50 (ultimo ingresso 12:45). L’ingresso è compreso nel biglietto del museo: intero € 11, ridotto € 2 per cittadini U.E. tra 18 e 25 anni, gratuito fino a 18 anni, con le ulteriori agevolazioni previste per i musei statali.