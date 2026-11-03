Dal 6 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ospita la mostra “L’Olla di Cerere e le altre. Voci, forme, complessità”, dedicata a una delle più importanti testimonianze della lingua e della scrittura falisca.

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Al centro del percorso espositivo c’è la cosiddetta Olla di Cerere, vaso iscritto che prende il nome dalla divinità evocata all’inizio del testo. Grazie a un progetto di ricerca interdisciplinare, l’iscrizione è stata riletta con il supporto delle tecnologie digitali, che hanno permesso di creare un modello virtuale dei frammenti e di ipotizzare nuovi accostamenti.

Le analisi hanno rivelato che i cocci appartengono non a una sola olla, ma ad almeno due vasi diversi, forse addirittura tre, tutti di uguale fattura. In mostra, accanto all’Olla di Cerere, sono esposti altri vasi iscritti provenienti da Falerii, che ampliano lo sguardo sulla produzione epigrafica falisca di età arcaica (VII-VI secolo a.C.).

Un percorso tra archeologia e tecnologie digitali

Due tavoli interattivi permettono al pubblico di esplorare i metodi della ricerca, le lingue dell’Italia antica e le indagini archeometriche, rendendo accessibili strumenti e procedure solitamente riservati agli studiosi. Il progetto coinvolge l’Università Ca’ Foscari di Venezia, La Sapienza Università di Roma, l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, CINECA e il Politecnico di Milano, in collaborazione con il museo e le istituzioni territoriali.

La mostra è compresa nel biglietto del museo. Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si trova in Piazzale di Villa Giulia 9, Roma, ed è aperto dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30).